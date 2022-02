Benefícios da massagem sensual ou Tailandesa (Tântrica)

A massagem sensual tântrica é uma prática ainda pouco conhecida, mas aos poucos vem ganhando cada vez mais reconhecimento e atenção no mundo das massagens.

A massagem sensual tântrica favorece vários aspectos do ser humano. Corpo e mente são enriquecidos com este tipo de terapia. Pois restaura o equilíbrio físico e mental que nos é roubado no dia-a-dia, além de ter outros benefícios.

Os benefícios das massagens são muitas, pois uma massagem bem executada pode ajudar a relaxar o corpo todo, mas não apenas por liberar o corpo da tensão acumulada, mas também porque pode aliviar a dor que você possa estar carregando ou sofrendo. (TopMassagens – Massagens Sensuais Tântrica Relaxantes).

Como é executada?

Criando um ambiente ideal, em um espaço perfeito com a temperatura certa e em uma superfície agradável. O massagista começará a estimular progressivamente o corpo do homem ou da mulher totalmente nu.

Quais benefícios?

Os benefícios da massagem sensual tântrica abrangem vários aspectos do ser humano. Então, vamos listá-los para poder avaliá-los.

Já dissemos que melhora o relacionamento consigo mesmo, mas se for em casal está comprovado que o vínculo entre os membros desse casal se fortalece.

Aumenta a libido e o desejo de ser estimulado, e traz benefícios óbvios para a saúde: menos fadiga, menos estresse e mais energia vital (energia da vida).

Outro benefício da massagem sensual tântrica é o aumento da concentração e da criatividade. O relaxamento durante a massagem é tal que conseguimos criar um espaço vazio na mente, no qual mais tarde acolheremos novas e frescas ideias.

A massagem sensual tântrica consegue afastar a ansiedade, proporcionando uma serenidade que se reflete na tomada de decisões do dia a dia. E favorece o estado de calma.

Estar ciente do ego é muito importante para recuperar o equilíbrio corpo e mente. Por isso devemos nos dar momentos de prazer. E tudo por uma razão simples, nós merecemos. (TopMassagens – Relaxamento e aumento de desempenho)

Onde encontrar esse tipo de massagem?

Há um novo portal em alta, que vem ganhando mercado e disponibilizando o anúncio de várias terapeutas as quais possuem essas habilidades. Está precisando relaxar? Acalmar a mente? Ou mesmo experimentar algo novo qual vai deixar você em outro astral e posteriormente viciado, então acesse o portal TopMassagens, referência nesse ramo.