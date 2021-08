Benefícios da Yoga para todos os tipos de corpo

Todo mundo sabe que o yoga traz uma série de benefícios para quem o pratica. Além da melhoria física e mental, a prática recorrente permite um impacto direto no sistema nervoso, daí a importância de construir uma prática consistente na rotina.

No entanto, pouca gente sabe, mas o yoga pode ser feito por qualquer pessoa, observa o professor Francisco Kaiut, criador do método Kaiut Yoga, um dos nomes mais respeitados do Brasil ao tratar deste assunto. “A nossa filosofia é de que o Yoga é para todos os tipos de corpos. Independente da sua idade ou condição física, você pode sim praticar yoga e obter resultados reais.”

Diferente de outros métodos que focam nos benefícios fitness, na busca pela flexibilidade e na perfeição das posições, Francisco observa que o método Kaiut Yoga tem um princípio diferente, que busca a essência terapêutica dessa prática milenar: “Nosso objetivo é melhorar e desenvolver sua mobilidade, circulação e tonificação muscular de forma a utilizar a antiga essência da prática no processo, de forma inteligente, inclusiva e moderna”, detalha.

Mudanças no corpo ao longo da história aponta a necessidade de praticar yoga

O corpo humano mudou muito durante a nossa história como espécie. Para se ter ideia, o ser humano pré-histórico usava seu corpo de maneira diferente, desfrutando de uma grande variedade de movimentos. Nesse sentido, Francisco Kaiut lembra que “nos últimos milhares de anos, a forma como usamos nossos corpos mudou drasticamente. Viver em um estado constante de conforto nos afetou negativamente por meio da perda de mobilidade, degeneração das articulações e doenças circulatórias, além de distúrbios relacionados ao estresse”.

Diante deste cenário, a prática de yoga assume um papel primordial, ressalta Francisco: “Resgatar a prática do Yoga ancestral permitirá devolver ao nosso corpo a variedade de movimentos, para que ele possa atingir todo o potencial que a própria natureza o projetou para ter. Cada posição é um complexo sistema que opera biomecanicamente, adaptado para cada pessoa, para restaurar tudo o que foi perdido nesse modelo de vida moderna, e acessar o nosso potencial ilimitado”, completa.