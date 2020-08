Um vídeo publicado pelo repórter de meio ambiente da TV Globo André Trigueiro com um Bem Te Vi dentro de uma loja em Americana alcançou quase 500 mil visualizações esta semana. A publicação no twitter mostra o empresário Ernesto Pavan, morto em abril de 2019, sendo ‘visitado’ por um Bem Te Vi adulto, que canta no interior da loja.