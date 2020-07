“Belo In Concert” Drive In no próximo dia 11 de julho

Após quase quatro meses isolado em casa, o cantor Belo anunciou a data de sua nova Live, e seu retorno aos palcos do Rio de Janeiro com a apresentação do projeto “Belo In Concert”, em formato Drive In, para o dia 11 de julho.

O evento que marca a reabertura da casa de espetáculos localizada na zona oeste carioca, tem início previsto para as 21h, com abertura do local as 18h.

Ícone da música brasileira desde os anos 90, Belo é carinhosamente chamado de “o cantor das multidões”, e onde passa o sucesso é absoluto.

Além do show, a apresentação será transmitida no canal oficial do cantor no YouTube e contará com sucessos como “Perfume”, “Seu Fã”, “Farol das Estrelas”, “Refém do Coração” e “Tempo de Aprender”, canções que fazem parte da trajetória do cantor, além de regravações de “Caçador de Mim” (Milton Nascimento) e “Um Dia, Um Adeus” (Guilherme Arantes).

A Live Drive-In é um novo formato encontrado pelo showbussines para retomar as atividades culturais, seguindo as normas de segurança e saúde recomendadas para eventos em tempos de COVID 19. No estacionamento da casa de shows “Espaço Hall”, serão liberadas 400 vagas de carro, com capacidade máxima de 4 pessoas por veículo, que assistirão à um espetáculo incrível.

O evento contará com serviço delivery de comida e bebida, seguindo todas as normas da vigilância sanitária, e haverá um rodízio, respeitando as regras de distanciamento, para utilização do banheiro.

SERVIÇO:

BELO IN CONCERT – LIVE NO DRIVE IN SHOW DO ESPAÇO HALL

Quando: sábado, 11 de julho, 21h.

Onde: Estacionamento do Espaço Hall – Av. Ayrton Senna, 5850 e transmissão pelo YouTube oficial do cantor (Belo)

Ingressos: R$200 (meia) / R$400 (inteira) por carro – Ingresso Rápido