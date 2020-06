Beleza negra e verde. Gata corintiana e musa palmeirense

Deusa da beleza negra. Nascida em Salvador, Lilia Valença chamou muita atenção dos fãs do Bella da Semana em seu ensaio nas redes sociais. Mais de um milhão de pessoas acompanharam a transmissão ao vivo e agora poderão conferir o resultado nas fotos e vídeo exclusivos que vão ao ar nesta quarta-feira, 24 de junho, no site www.belladasemana.com.br.

Apelidada carinhosamente pelos amigos de Globeleza, Lilia Valença é um verdadeiro espetáculo. Segundo ela, “toda noite seu corpo muda a temperatura e esquenta tanto que ninguém consegue dormir de conchinha com ela”.

Nascida em Valença, cidade localizada no Baixo Sul de Salvador, Lilia passou boa parte de sua infância morando em Morro de São Paulo, um pedaço do paraíso na terra, até deixar o litoral baiano para viver na capital paulista. Aquariana convicta, a musa do Bella da Semana mostrou muita irreverência e chamou bastante atenção dos fies seguidores da maior revista masculina do país durante o ensaio ao vivo nas redes sociais. “Muito obrigada por todos que assistiram. Não foi tão difícil assim, difícil foi ficar pelada na praia”.

Por falar em areia e mar, nossa modelo conta um segredo picante sobre o lugar mais exótico que já transou. “Praia, tenho um tesão por praia”. Corinthiana de coração, Lilia conta que não abre mão de um barzinho nos dias de folga e que também adora um churrasco com as amigas. “Amo dançar, ouvir música e cozinhar”.

Aos poucos, descobrimos mais alguns segredos da nossa linda modelo. Para ela nada melhor do que preliminares, beijos e amassos para levar a loucura na hora H. Além disso, Lilia confessa que é no bumbum e nas costas que sente mais arrepio. “Antes de encostar já estou toda derretida”.

Esse foi o primeiro ensaio nu da modelo. “Sempre tive vontade. Sou literalmente apaixonada pela nudez”. Segundo ela, fotografar para o Bella foi “uma experiência incrível. Uma equipe maravilhosa. Fiquei muito feliz quando recebi o convite. Fizemos um trabalho incrível”.

Agora que você sabe tudo sobre nossa musa baiana confira as fotos exclusivas no site www.belladasemana.com.br

Musa do Palmeiras exalta a liberdade: “O prazer de suas escolhas”

Josi Freitas, musa do Palmeiras posou sensual em um clima mais intimista e exaltou a liberdade de escolhas. Sob a iluminação de velas e a bordo de uma lingerie preta e uma camisa masculina, a beldade mostrou que além de linda conta com personalidade forte.

Questionada sobre a recente onda de repressão feminina e a necessidade de agradar o parceiro, Josi foi direta: “Não se preocupe em agradar ninguém mais que você mesma!”

Sobre o assunto, a gata defende a liberdade de escolha “Só quem colhe os resultados de suas ações, sejam elas positivas ou negativas, boas ou ruins, certas ou erradas é você, e só você viverá do doce ou salgado prazer das suas escolhas”, filosofou durante a sessão de fotos, que aconteceram em São Paulo.

Fotos: Carlos Gandolfe / Ag. Luxxus