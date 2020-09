Beldades agitam fim de semana com futebol e maconha

As quatro beldades chegaram para agitar o fim de semana com futebol e maconha

Carla Machado posa com lingerie de maconha e defende liberdade

A Musa da Chapecoense causou nas redes sociais ao postar fotos dos bastidores de um ensaio sensual, onde usou lingeries com desenhos da folha da Cannabis Sativa, a erva utilizada para produção da maconha. Defensora da liberdade, a beldade acredita que todos devem ter o direito de escolha de consumir ou não o produto. “Acredito que as pessoas devem ser livres para fazer o que desejam. Não podemos proibir nínguem de usar o que quiser, desde que lidem com as consequências dos seus atos”.

Durante o ensaio sensual, totalmente realizado com figurinos alusivos à erva, a musa ainda brincou com o fato de uma marca ter criado um composto baseado em maconha que supostamente estimula o orgasmo feminino: “Dizem que a maconha deixa a gente com mais tesão e estimula o orgasmo feminino né? Vou testar da próxima vez que transar!”, disse aos risos.

Carla recebeu o título de Musa da Chapecoense pelo projeto Musa do Brasileirão mas não pensa em parar por aí. A beldade recebeu propostas de 2 revistas masculinas e outro projeto de nível nacional. “Ainda não defini quais serão os próximos projetos, mas garanto que vem coisa boa por aí. Vou mostrar ainda mais ousadia que antes, me sinto mais segura e decidia agora e isso se reflete na sensualidade.”

Fotos: Eduardo Schtwatz / Ag. Luxxus

Musa BR revela mais uma concorrente- Isabele Fontana, Paraná

A organização do Musa do Brasil acaba de divulgar mais uma participante da edição 2020. Trata-se de Isabele Fontana, de apenas 23 anos, que foi selecionada para representar o estado do Paraná. Natural da cidade de Londrina, a musa, que atua como modelo e esteticista, é uma das fortes candidatas a conquistar o título de mulher mais desejada do Brasil.

A nova concorrente chegou “causando” e mostrou muita ousadia durante o primeiro ensaio fotográfico do projeto. Sobre sua participação, a beldade disse querer conquistar destaque: “Quero ter visibilidade e ganhar projeção na mídia, me identifico muito com o mundo das musas”. Com um corpo perfeito e simpatia contagiante, Isabele que possui 1,60 de altura, se destaca pelo bumbum GG, com mais de 100 cm, e uma cinturinha fina de causar inveja.

A musa disse estar disposta a tudo para ser reconhecida e alcançar a fama: “Não existe limites para eu conseguir o que quero, faço de tudo para atingir os meus objetivos e estou em busca da excelência e da minha felicidade”. O Musa do Brasil elege 27 representantes de cada um dos estados. A escolha das candidatas é feita pela organização do projeto e a coroação de todas as Musas está prevista para acontecer no dia 12 de dezembro em São Paulo.

A mais linda e toda natural, Vivia Drenner

TODA NATURAL! A modelo Vivian Drenner quebrou a internet ao publicar nas redes sociais seu novo ensaio sensual mais natural, onde realizou cliques de tirar o fôlego que demonstram toda a sua boa forma em meio à natureza quase sem nenhuma maquiagem.

Adoradora da natureza. Vivian aproveitou das maravilhas da cidade histórica de Ouro Preto, no interior de Minas Gerais. As fotos tiradas pelo fotografo internacional Warley Oliver valorizaram ainda mais a beleza dessa loira.

Vale ressaltar que o fotógrafo mora em Londres e veio especialmente para solo mineiro para fotografar as curvas dessa loiraça de 1,80cm de altura. Confira as fotos do ensaio:

Mineira Jucilene Ameno quer ser Musa do Galo

A modelo mineira Jucilene Ameno está concorrendo ao posto de “Musa do Atlético-MG” no concurso Musa do Brasileirão. A bela loira quer realizar esta conquista por se tratar do time do seu coração e o Galo é um clube que representa a sua personalidade, pois é uma equipe que tem garra, humildade e nunca deixa de acreditar em si.

Jucilene, de 31 anos, moradora de Brumadinho, disse que a experiência de participar do concurso é uma emoção sem igual e que sente a todo momento a adrenalina de participar de um concurso tão importante. Ela falou um pouco sobre o sentimento de concorrer a este posto tão importante de Musa do Galo.

“É uma emoção sem igual. Adrenalina a todo momento em participar de tudo isto. A cada dia mais confiante que tudo vai dar certo e que sim, eu seja musa do meu time de coração”, disse a gata que faz sucesso com seus cliques no Instagram oficial @juhamenno, onde pode acompanhar mais sobre essa gata atleticana.