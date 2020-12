Beethoven 250 tem homenagem na rádio

Para comemorar os 250 anos de nascimento de Ludwig Van Beethoven, a Rádio Cultura FM de São Paulo (103,3 MHz) reserva 24 horas de sua programação musical para as composições do gênio alemão, nesta quinta-feira (17/12). Suas sinfonias, concertos, sonatas, trios, quartetos, danças e uma ópera serão apresentados durante todo o dia, quando intérpretes, maestros e críticos musicais também destacarão o melhor da obra deste gênio do século XVIII.

A programação especial começa à meia-noite com Daniel Baremboim (piano), Pinchas Zukerman (violino) e Jacqueline Du Pré (violoncelo) tocando o Piano Trio em ré maior número 1 – “Ghost”. Às 6h, Alfredo Alves anuncia a Sonata nº 21 – Aurora com Claudio Arrau ao piano. Das 7h às 10h, Fernando Uzeda e Sergei Cobra trazem as principais notícias do dia ao som de peças de curta duração. Às 10h começa o Estação Cultura com Teca Lima, que traz música e depoimentos de nomes importantes da área cultural para falar sobre Beethoven.

No Concerto do Meio-dia o destaque vai para a Sinfonia nº 5 com regência de Zubin Mehta. Às 15h, um programa ao vivo celebra a parceria das duas principais rádios especializadas em música clássica do país: a Cultura FM de São Paulo e a Rádio MEC do Rio de Janeiro. As duas emissoras se unem para discutir o legado de Beethoven com os convidados João Maurício Galindo (maestro), Irineu Franco Perpétuo (jornalista) e João Guilherme Ripper (compositor e diretor da Sala Cecília Meirelles do RJ). Apresentação de Fabiana Ferraz.

Às 17h, o maestro Julio Medaglia apresenta os acontecimentos políticos, sociais e humanos que moldaram a música de Beethoven. Logo em seguida, às 18h, Alexandre Machado e Gilson Monteiro repercutem os fatos do dia ao som de intérpretes brasileiros tocando músicas inspiradas nos clássicos do compositor alemão.

Para fechar a noite, duas atrações imperdíveis: às 20h, o Conexão Europa traz uma gravação ao vivo realizada em setembro deste ano no Teatro La Scala de Milão. Trata-se da Sinfonia nº 9 com a Orquestra e Coro do La Scala sob regência do consagrado maestro Riccardo Chailly. E às 22h, a única ópera composta por Beethoven numa montagem do Metropolitan Opera de Nova Iork de 2017. Fidélio com Klaus Florian Vogt, Adrianne Pieczonka , Günter Groissböck e grande elenco. Comentários do maestro Walter Lourenção.

A vida, a obra e o legado musical de Beethoven numa programação especial totalmente dedicada ao compositor alemão. Ouvir Beethoven só pode ser na Cultura FM.

Ludwig Van Beethoven

Ele é um dos grandes compositores da história da música. Uma de suas obras certamente é um dos temas musicais mais conhecidos do mundo. Poucos são os seres humanos que nunca ouviram o trecho inicial da sua quinta Sinfonia, o famoso “tá-tá-tá-tãããã“.

Beethoven nasceu na Alemanha em 17 de dezembro de 1770. Sua vida foi intensamente marcada pela música. Com apenas cinco anos, Beethoven já começava a tocar instrumentos. Com 13, já publicava sua primeira obra. Daí em diante não parou mais de compor: foram mais de 200 músicas ao longo de seus 56 anos. A partir dos 20 anos de idade, o compositor alemão foi perdendo gradativamente sua audição gerando em sua vida momentos de profunda angústia mas de criatividade inigualável.

Rádio Cultura FM. Beethoven, 250 anos. Programação especial.

24 horas só com músicas do compositor alemão.

17 de dezembro, quinta-feira, a partir da 0h.