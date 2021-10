Bebidas alcoólicas livres de carboidrato pra não quebrar a dieta

Manter a dieta nem sempre é uma tarefa fácil, principalmente em momentos de lazer e descontração. Pensando nisso, a Emagrecentro, uma das maiores redes de emagrecimento e estética corporal do país, está lançando uma linha de bebidas alcoólicas zero carboidrato e zero açúcar. Entre as novidades estão a Cerveja Best Shape, produzida de forma artesanal e com teor alcoólico de 4,8%, vendida em embalagens de 275ml preço sugerido de R$ 12,00.

Sensação nos Estados Unidos, a Hard Seltzer, água com gás alcoólica saborizada, também passa a fazer parte do portfólio da rede no Brasil. Disponíveis em dois sabores, limão e frutas vermelhas, a linha Best Drink é comercializada em long neck de 275ml e tem teor alcoólico de 4,5%, preço indicado para o consumidor final é de R$ 11,00. Os lançamentos estão à venda nas 240 unidades da marca.

Com 35 anos de experiência, o médico, fundador e CEO da Emagrecentro, Dr. Edson Ramuth, comenta sobre os lançamentos. “Investimos continuamente em pesquisas, inovação e tecnologia para sempre oferecer aos nossos clientes o que há de mais atual e moderno quando se fala em saúde, estética e bem-estar. Chegar ao corpo desejado não precisa ser algo sofrido e agora a barriguinha de cerveja virou algo do passado”, comemora.

Sobre a Emagrecentro

Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, a Emagrecentro foi fundada pelo médico, Edson Ramuth, em 1986 e entrou para o franchising em 1994. A rede que oferece tratamentos a preços acessíveis, atualmente conta com 210 operações no Brasil e cinco nos Estados Unidos com a bandeira de Best Shape.