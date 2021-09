Bebeu, perdeu o controle do carro e se encontrou com outro

Um acidente de trânsito sem vítima ocorrido na noite desta sexta-feira no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara d’Oeste, foi registrado na Polícia Civil como embriaguez ao volante. De acordo com registro policial, às 22h40, o morador E.D.B. da Rua Tupis estava no interior da residência quando ouviu um barulho e saiu para verificar e constatou que o condutor do carro VW Fox, cor preta, placas DEY 7885, E.P.S. , 44, morador no Jardim Santa Rita de Cássia, havia colidido contra seu carro, um Citroen, ano 2006, cor preta, placas DTP2C74, que estava estacionado na via pública.

E.P.S. informou que trafegava pela Rua Tupis, sentido centro, quando perdeu o controle da direção e atingiu o carro do morador. Com a batida, a traseira lado esquerdo do Citroen ficou danificada, bem como a parte frontal direita do Fox.

O motorista revelou aos policiais que tinha ingerido bebida alcoólica e espontaneamente forneceu material hemático para exame de dosagem alcoólica. Caso registrado no Plantão Policial.

