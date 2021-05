Bebeu e fez ‘strike’ em 2 outros carros

Um motorista de 37 anos foi detido após colidir contra dois veículos no final da tarde da segunda-feira no bairro Vila Mariana, em Americana. O homem estaria embriagado e fez o ‘strike’ por volta das 17h. Os soldados da Polícia Militar Renan e Romaglo foram acionados para atender a ocorrência na rua São Vito, onde um Hiunday HB20 e uma Saveiro foram atingidos por um Honda Civic.

No local o causador do acidente, um boliviano, apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ninguém ficou ferido. O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi recolhido o material para comprovar a embriaguez. Após a comprovação o delegado atribuiu uma fiança de R$ 1.100 que foi paga e o indivíduo foi liberado. O veículo foi transferido ao Pátio Municipal.