Bebeu e bateu no carro parado na Abdo Najar

Um motociclista que estaria embriagado ficou ferido após bater sua moto contra um carro estacionado na av Abdo Najar em Americana. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado por volta das 02h20, no bairro Cidade Jardim I. De acordo com o 192 Americana, a equipe foi acionada juntamente com Guarda Municipal de Americana (GAMA) para atender o acidente de trânsito.

No local, populares informaram que a vítima havia colidido na traseira de um carro estacionado. A vítima se encontrava consciente com lesões em perna esquerda e braço direito, apresentando hálito etílico caracterizando possível Ingestão de bebida alcoólica que posterior foi confirmado pela vítima, ainda segundo ela não houve frenagem pois alegou não ver o veículo estacionado.

Após realizado o protocolo devido e avaliação de enfermagem a vítima foi removida ao Hospital Municipal de Americana onde ficou em observação. Quanto a motocicleta ficou responsável as equipes da GAMA.