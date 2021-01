Bebeu, dirigiu, bateu e foi parado pela PM

Imagem ilustrativa

Um homem foi detido por agentes da polícia militar depois que bebeu e mesmo assim resolveu dirigir seu carro em Americana. O caso de embriaguez ao volante foi esta sexta-feira na rua Índia, Parque das Nações.

A equipe da polícia narra que foi acionada via Copom para o atendimento de ocorrência de acidente de trânsito com vítima envolvendo condutor embriagado. Pelo local se encontrava a viatura I-19126, foi constatado o acidente de trânsito porém sem vítima. O condutor G.S. estava no local visivelmente embriagado segundo os PMs. Ele tinha os olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, fala alterada e dificuldade de locomoção.

Seu veículo GM/Corsa/Wind se encontrava danificado pela via. No Local estava também a vítima e seu veículo Hyundai HB20 estacionado e com danos na parte traseira. Testemunhas relataram que o condutor G.S. conduzia seu veículo de forma perigosa pela via momento em que colidiu na traseira do veículo HB20.

Foi oferecido o teste de alcoolemia ao condutor que recusou-se a realizá-lo. Foram tomadas todas as medidas cabíveis com relação ao trânsito conforme o CTB. Diante dos fatos as partes foram conduzidas à CPJ de Americana, G.S. foi ouvido e posteriormente liberado.