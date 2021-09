Bebê de 27 dias engasgada é salva pela polícia

Equipe da Polícia Militar estava na Base Comunitária do Jardim Ipiranga na manhã desta quinta-feira quando uma mãe apareceu com comportamento desesperado informando que sua filha com apenas 27 dias de vida estava engasgada.

A criança, nos braços da mãe, estava inconsciente, com o rosto roxeado e apresentando aspecto avançado de falta de oxigenação do sangue arterial. De imediato, os policiais CB Denipote e PM Vinícius iniciaram o atendimento pré-hospitalar de emergência, realizando a manobra de Heimlich.

Após algumas manobras, a bebê expeliu um líquido branco e voltou a respirar. Mãe e filha foram conduzidas até o Hospital Municipal, onde a bebê foi atendida e após exame de raio-x, foi constatado que estava em ótimo estado de saúde.

No hospital, a mãe foi informada que as manobras realizadas pelos policiais da forma correta foi primordial para o salvamento da criança.