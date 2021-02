Bêbado descumpriu medida protetiva e foi em cana

Através do Centro Operações Integradas (COI), equipe de Romu Canil recebeu informações de que no local informado um indivíduo teria ingressado no imóvel sem autorização do residente.

Na chegada da equipe, foi observado um indivíduo de 63 anos na garagem em visível estado embriaguez. Em contato com a moradora do imóvel, ela informou que era a segunda vez que o indivíduo teria adentrado ao local no mesmo dia, mesmo sabendo de uma ordem judicial imposta a ele.

Assim, a equipe conduziu o envolvido até unidade de polícia civil, deliberando autoridade policial signatária pela prisão em flagrante delito por descumprimento de medida protetiva e invasão a domicílio, permanecendo o envolvido recolhido ao sistema prisional.