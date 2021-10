Bêbado, bateu em carro parado e apanhou da galera

Equipe da Guarda Municipal de Americana foi chamada a comparecer na Rua Serra do Paranapiacaba, no bairro Parque da Liberdade, na noite deste sábado, com a informação de que havia um veículo no meio da rua com um homem embriagado que teria provocado um acidente.

No local, equipe se deparou com um Fiat Prêmio e um homem no interior. O veículo estava no meio da rua com os vidros quebrados e diversas avarias e o homem com sinais de embriaguez, sujo de sangue.

Durante conversa com a equipe, o homem no veículo não soube dizer o que havia acontecido. Um outro homem que estava no local contou à equipe que o condutor do Fiat colidiu com seu veículo, que estava estacionado e tentou fugir, momento em que foi cercado por populares que danificaram o veículo bem como o agrediram.

Ambulância foi solicitada e o condutor embriagado foi encaminhado ao Hospital Municipal. Após o atendimento, foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde aceitou ceder sangue para exames. Ele foi orientado e liberado.