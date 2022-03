Bêbado, bateu a moto na viatura da Gama. Advinha

Um homem foi detido por embriaguez ao volante, no Jardim Bertoni, em Americana depois de bater sua moto contra uma viatura da Gama. A ação na noite desta segunda-feira (14) foi atendida pela Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Municipal. Os agentes Siderlei, Nicolete e Marangoni, tentaram abordar o condutor da motocicleta, de 49 anos, porém ele não obedeceu a ordem de parada e começou o acompanhamento.

Pouco tempo depois a moto bateu lateralmente na viatura entre as ruas Um e Verona e o homem sofreu a queda. Ele foi detido e apresentava sinais de embriaguez. Uma equipe da Polícia Militar foi solicitada para a realização do teste do bafômetro, porém ele recusou. O abordado também estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi feito o exame alcoolemia em uma unidade de saúde.

O indivíduo prestou depoimento e foi liberado, já a moto permaneceu apreendida.

Foto Gama

Após policialpadrao.com.br