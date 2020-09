Bêbado, acertou em cheio o poste na Cidade Jardim

FOTO ILUSTRATIVA

Um rapaz colidiu com um poste, nesta segunda-feira, no bairro Cidade Jardim, em Americana. Em patrulhamento pelo local, uma equipe da polícia militar se deparou com o acidente de trânsito e, ao averiguar, o motorista estava consciente e apresentava sinais de embriaguez e forte cheiro de álcool.

Com o impacto, o motorista sofreu escoriações pelo corpo e cabeça e estava sangrando no momento da chegada dos policiais e foi levado ao Hospital Municipal, onde foi medicado e liberado.

O veículo foi apreendido e o sangue do motorista foi coletado para realização do exame de dosagem alcoólica.

Com informações Policial Padrão