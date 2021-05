Beauty Artist das celebridades faz ‘tratamento tecnológico’ para varizes

O Lavoisier, o Beauty Artist queridinho das celebridades, esteve na Human Clinic, em São Paulo, para realizar um tratamento tecnológico para varizes com o especialista Dr. Gustavo Marcatto.

Responsável por maquiar Bruna Marquezine, Marina Ruy Barbosa e Grazi Massafera, Lavosier conta que tem varizes nas pernas há muito tempo e já passou por duas cirurgias sem sucesso.

“Pelo meu histórico de trabalho, eu fico 12 horas em pé. O Dr. Gustavo chegou na minha vida e disse que eu não precisava fazer cirurgia. Começamos um tratamento e ele me explicou que não é tão difícil tratar. Foi sem dor e eu já consigo ver o resultado. O cara é fera!”, conta Lavosier.

“Essa técnica de tratamento é realizada no consultório e não precisa de cirurgia em hospital, não precisa de corte e nem de repouso. Com uso do laser no mesmo procedimento já é possível eliminar as varizes e os vasinhos. Logo após o tratamento, o paciente pode seguir sua rotina e pode realizar as atividades do dia a dia sem nenhuma restrição”, relata Dr. Gustavo, médico vascular e referência na área.

Muitas pessoas acreditam que varizes é um problema exclusivo das mulheres, porém isso é um grande mito e merece atenção. Muito além de um fator estético, as varizes são veias superficiais dilatadas e tortuosas, mais comuns nos membros inferiores, que indicam problemas na circulação de retorno. Como a doença é progressiva e gera sintomas leves, o indivíduo pode demorar anos para descobri-la e tratá-la corretamente. É muito importante observar sempre.

“Há 5 anos atendíamos no consultório um homem por mês, porém atualmente já está na rotina atender os homens diariamente”, informa Dr. Gustavo.

Essa doença ainda é um tabu, e muitas pessoas não buscam tratamento por medo, vergonha ou falta de informação. “As varizes são uma doença muito comum principalmente nas mulheres mas também nos homens. Algumas têm medo de tratar por achar que só cirurgia resolve e outras buscam tratamentos que não dão o resultado esperado. Quanto mais demora o cuidado, mas complicado pode ficar,” explica Dr. Gustavo.

As varizes geralmente comprometem mais os membros inferiores, que podem causar dor e inchaço nas pernas, além de mexer com a autoestima. “A maioria dos casos de varizes podem ser causada por histórico familiar, uso de hormônios, gravidez ou ficar muito tempo em pé ou sentado”, complementa Dr. Gustavo Marcatto.

Os principais sintomas são: aparecimento de veias azuladas e muito visíveis, agrupamento de pequenos vasos avermelhados, sensação de peso nas pernas; câimbras, inchaço nas pernas, em especial ao final do dia, sensação de pernas ardendo, “Além de afetar a aparência, a doença causa inchaço, dor, cansaço e pode levar a feridas e até trombose”, explica Dr. Gustavo.

Tratamento

Muitas pessoas não sabem, mas é possível tratar varizes sem ter que recorrer à cirurgia, repousos ou pós-operatórios longos. Dr. Gustavo Marcatto conta que o tratamento de varizes pode ser feito com laser usando de técnicas modernas, não invasivas e que necessitam de poucas sessões.

“As técnicas de tratamento para as varizes dos homens e das mulheres são as mesmas. Cada um com sua particularidade, mas, em geral mantem os mesmos princípios”, conta Dr. Gustavo.

Dr. Gustavo destaca duas técnicas mais efetivas: a primeira, CLaCS (Cryo Laser & Cryo Sclerotherapy) criada pelo Dr Kasuo Miyake que, guiada pela realidade aumentada, identifica os vasos e utiliza a sinergia entre o laser e a escleroterapia. “É um método seguro que evita em 85% os casos de cirurgia eliminando as varizes e os vasinhos que não leva à internação ou ao repouso, deixando as pernas bonitas e saudáveis no mesmo procedimento”, explica Dr. Marcatto.

A segunda é mais específica para varizes grossas e a veia safena. “Antigamente para tratá-la era preciso fazer cortes na perna e ficar mais de 30 dias de repouso. Hoje, com o Endolaser não há necessidade. A paciente realiza o procedimento na própria clínica e volta para casa andando”, descreve Dr. Gustavo.

Em tempo: O Dr. Gustavo Marcatto palestrou durante essa semana no X-Training: Imersão ao Laser Transdérmico. O evento aconteceu em São Paulo, na Zona Sul, e contou com a participação de médicos do Brasil inteiro. “Foi um treinamento com aula teórica e demonstrações práticas de casos ao vivo. Esse tratamento com laser transdérmico é o que eu utilizo para tratamento de varizes sem cirurgia. Essa técnica é a mesmo que eu faço nos meus atendimentos.

Dr. Gustavo é membro titular da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia (SBLMC). O vascular atende pacientes de todo o Brasil e de alguns outros países como, por exemplo, Paraguai, México, Colômbia, Venezuela, Estados Unidos, Portugal, Suíça, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Nesse mês, Dr. Gustavo Marcatto começa a atender também na Human Clinic, na zona Sul de São Paulo.