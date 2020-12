Beach Arena inaugura sábado na Riviera São Lourenço

Que os brasileiros são loucos por suas praias e seu belo litoral a gente já sabia. Mas o que ninguém sabe ainda é que a partir de 18 de dezembro e até 18 de fevereiro, no auge do verão 2020/2021, a Riviera São Lourenço, uma das principais praias do litoral paulista, recebe a primeira edição da Beach Arena, um complexo de lazer com uma agenda recheada de eventos, atividades de lazer e esportivas, e muitas atrações para fazer do local “a sua praia”. A arena funcionará de terça a domingo, das 9h às 18h, com entrada livre tanto para os locais quanto para moradores e visitantes das regiões vizinhas.

O complexo contará com uma plataforma própria para reserva dos espaços de modo que os visitantes possam agendar atividades e participar da variada programação oferecida. A iniciativa é mais que bem-vinda e vem ao encontro das recomendações do turismo de lazer praticado em áreas ao ar livre, e com toda segurança, respeitando-se no local o distanciamento social e o uso de máscaras sempre que necessário. Um dos sócios do projeto é George Procópio, fundador da Rent a Pro, empresa que oferece soluções esportivas personalizadas para escolas e condomínios.

George tem uma íntima ligação com o mundo do tênis. Seu avô, Alcides Procópio, foi um dos grandes tenistas brasileiros, e também deu nome às famosas raquetes Procópio. A família toda está envolvida com o esporte, sendo assim, o Beach tennis, febre nos clubes e academias de São Paulo, não poderia faltar na Beach Arena. Essa modalidade apresenta um vertiginoso crescimento nos últimos anos. Conforme dados da Confederação Brasileira de Tênis, o Brasil é a segunda maior força do mundo neste esporte, atrás apenas da Itália, país onde ele surgiu. Originário da província de Ravenna, nos anos 80, o Beach Tennis chegou em 2008 no Rio de Janeiro. Segundo o site da FPT (Federação Paulista de Tênis) estima-se que haja no mundo mais de 1 milhão de praticantes. Seu sucesso deve-se à uma democrática proposta, que possibilita a prática em todas as idades e pelo fato de ser menos formal do que o tênis, já que não exige tanto apuro técnico.

As atrações da Beach Arena incluem atividades ligadas a esportes de areia, com distanciamento, praticados ao ar livre em quadras multi-uso para Beach Tennis, Vôlei de praia, Futevôlei, Treino Funcional, Frescobol, Yoga, além de lounge para relaxamento. Comodidades como tendas, ombrelones, puffs, cadeiras de praia, coolers, bancos, almofadas, entre outras facilidades estarão disponíveis para garantir o conforto dos visitantes. Já estão confirmadas as participações, de 26 a 30 de dezembro, do “Caramelo” (José da Silva Leite), atleta muito conhecido na comunidade do Beach Tênis, e do “Alemão” (Rodrigo Beze), craque do Futevôlei. As aulas, de uma hora, custam a partir de R$ 30,00, admitem até 8 pessoas, e podem ser reservadas antecipadamente pelo site https://beacharena.com.br/ .

Ação Social

Crianças de duas escolas públicas de Bertioga serão convidadas especiais da Beach Arena para um período de aulas das atividades esportivas disponíveis, todas as terças-feiras, pela manhã ou à tarde. Os empreendedores acreditam que os esportes contribuem enormemente para o desenvolvimento social e educativo das crianças e abriram esta janela para tornar o evento mais inclusivo. Um ponto de hidratação estará estrategicamente montado no local para atender os pequenos.

Números e fato que motivam a criação da Beach Arena

Uma pesquisa recentemente realizada pelo Hotéis.com mostrou que a vida ao ar livre, após o isolamento social tornou-se um “asset” muito valorizado e sinônimo de bem-estar. Afora isso, 89% dos entrevistados concordam que viajar faz bem à saúde mental e física, enquanto que 70% passaram a valorizar ainda mais o ato de viajar durante a quarentena, 50% pretendem viajar com mais frequência e 89% estão animados com a possibilidade de uma nova viagem

Todo um cenário contribui para favorecer projetos como o “Beach Arena”, principalmente em um momento em que as viagens de avião não são a forma mais segura de acessar destinos, e que os trajetos de automóvel em direção à distâncias mais curtas estão em alta durante a pandemia. Além disso, a rede hoteleira está praticando uma política de preços mais acessível, certa de que o consumidor teve seus recursos e vida financeira achatados e reduzidos diante da crise econômica provocada pelo coronavírus.

O local escolhido não poderia ser melhor: a Riviera de São Lourenço, uma das mais bem frequentadas praias do Brasil, conta com público de alto poder aquisitivo e adepto da prática de esportes e uso de tecnologias. A região e os arredores chegavam a receber cerca de 100 mil pessoas por fim de semana, antes da pandemia.

Serviço

Beach Arena

Largo dos Coqueiros, 83 – Riviera São Lourenço

Período: 18 de dezembro a 18 de fevereiro

De Terça a Domingo, das 9 às 18h00

https://beacharena.com.br/