BC libera transferências bancárias pelo WhatsApp

O Banco Central acaba de autorizar as transferências bancárias por meio do WhatsApp. As operadoras Visa e Mastercard receberam autorizações de dois arranjos de pagamentos: transferência/depósito e operações pré-pagas, em que o cliente abastece uma carteira virtual com dinheiro para gastar mais tarde.

Em junho do ano passado, o BC suspendeu o teste que o Facebook (empresa dona do WhatsApp) tinha começado a fazer no Brasil. A chegada do WhatsApp Pay ao mercado brasileiro de pagamentos despertou a atenção dos principais players do setor, pois, com mais de 120 milhões de usuários no Brasil, o WhatsApp tem potencial para se tornar o serviço de pagamentos digitais com maior escala no país.