BBC News, G1, Jovem Pan os melhores em Notícias, diz pesquisa

“Ao iBest cabe a responsabilidade de apontar o que é de maior interesse e afinidade para os brasileiros no universo digital, ao oferecer a oportunidade de eleger por votação aberta os melhores nas mais variadas categorias” afirma Marcos Wettreich, fundador e CEO do prêmio. “A competição pelo título de melhor do Brasil nunca esteve tão acirrada, como se pode atestar pelo grande envolvimento das empresas e influenciadores em todas as fases do iBest”, completa.

Os vencedores serão divulgados entre 08 e 12 de novembro e poderão utilizar por um ano a certificação de excelência iBest, que, diferentemente de outras premiações, tem sua seleção baseada em algoritmo próprio que pesquisa e quantifica milhares de iniciativas, apontando matematicamente os destaques de cada segmento. Em 2021, o iBest projeta mais de 10 milhões de votos únicos ao longo da edição.