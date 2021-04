BBB 21: você não precisa do prêmio para se planejar e conquistar um sonho

O prêmio de R$1,5 milhão do BBB 21 tem dias contados para conhecer o grande vencedor. A quantia é cobiçada, ano a ano, pelos participantes do reality show e também por quem está do lado de fora. Afinal, quantos objetivos financeiros é possível realizar com essa quantia? A casa própria, um carro, viagens. Mas, para quem vive a realidade fora das telinhas também existem formas de realizar esses sonhos. A dica é ter planejamento para poupar seu dinheiro.

Por isso, estabeleça uma meta e um período de tempo para realizá-la. Assim, você saberá o quanto deverá guardar por mês e, se quiser investir essa quantia, qual será o rendimento deste valor ao final do prazo. A Grão surgiu para desmistificar a ideia de que é preciso ter muito dinheiro para poupar, investir e realizar. Na primeira fintech a viabilizar o micro investimento no Brasil, o usuário consegue começar a guardar por pequenas quantias.

Para estimular os usuários a criarem o hábito de poupar, no app da Grão, entre as diferentes funcionalidades, existe um desafio que propõem guardar dinheiro ao longo de 21 dias. Então, o usuário começa no primeiro dia com apenas R$1, chegando no vigésimo primeiro guardando R$21. Assim, o valor total será de R$231 – além de terem a possibilidade de ganhar recompensas ao longo do período.

Para o público desbancarizado

Vale destacar que para os usuários desbancarizados, a Grão é o único meio formal de guardar dinheiro. E, agora com a conta digital, os clientes têm autonomia para gerenciar suas finanças com o cartão de débito oferecido pela bandeira Visa.

Outro ponto importante é que, dentro das possibilidades existentes como a poupança ou CDBs, a fintech garante rendimento de até 100% CDI com rentabilidade e liquidez diárias, possibilitando que seus clientes consigam usufruir do dinheiro a qualquer momento, movimentando, pagando contas, etc.

Sobre a Grão

Lançada em 2019, a Grão é a primeira fintech a viabilizar o micro investimento no Brasil. Com ela é possível investir a partir de R$ 1 em títulos públicos, sem taxa de administração. O objetivo é ajudar os brasileiros a criarem o hábito de poupar pequenos valores, incentivar a formação de uma “reserva” financeira para diminuir o endividamento e ser o passo inicial nos investimentos.

O usuário Grão tem acesso a um organizador financeiro, que ajuda a entender onde estão alocados os gastos (em categorias) trazendo o resultado de quanto se pode guardar no mês. Também são disparadas dicas de comportamento financeiro e melhor uso do dinheiro.

Para quem gosta de desafios, foi criado o Desafio 21 dias, no qual o usuário guarda pequenas quantias durante esse período para melhor se adequar e criar de forma leve o hábito de guardar dinheiro.

Na Grão, também é possível usar o dinheiro aplicado através do app para o pagamento de contas, boletos e até recarregar o celular. Assim o usuário pode se valer de sua reserva financeira para pagar as suas despesas a qualquer momento e sem precisar transferir o dinheiro para outra conta.

Além disso, a Grão oferece a conta digital, da qual os clientes desbancarizados têm autonomia para gerenciar suas finanças com o cartão de débito oferecido pela bandeira Visa.

*À frente desta inovação estão os ex-sócios da corretora Rico, Monica Saccarelli e Frederico Meinberg, que idealizaram o modelo inspirados em fintechs americanas e em pesquisas que realizaram no Brasil. Tamanha facilidade tem atraído cada vez mais usuários de diferentes perfis que desejam guardar dinheiro para conquistar seus objetivos.