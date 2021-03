BBB Viih Tube: Cirurgião plástico alerta sobre excessos

Já passamos da metade da edição do “Big Brother Brasil 21” (TV Globo) e além de muito jogo, brigas e confusões, tem outro detalhe que prende a atenção do público: o corpo dos confinados — principalmente da influenciadora Viih Tube, de apenas 20 anos, que já admitiu ter realizado uma série de procedimentos estéticos. Dr. Luiz Haroldo Pereira, cirurgião plástico com mais de 40 anos de experiência e pioneiro na Lipoaspiração no Brasil, alerta sobre a busca incessante pelo famoso corpo ideal, especialmente entre as jovens e com o boom da internet e redes sociais, que têm sido usadas como referência e fonte.

“Não é normal uma jovem se submeter a tantos procedimentos cirúrgicos em pequenos espaços de tempo”, diz o cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. De acordo com a influenciadora de 20 anos, aos 18 ela realizou uma mastopexia, para retirar a pele dos seios e modificar o seu formato. E um pouco antes de entrar no programa, fez a lipo LAD, a queridinha dos famosos, enxerto de bumbum, removeu 1,8 litros de gordura das costas e 1,5 da barriga. Desses, 450 ml foram recolocadas no glúteo, além de retirada de gordura na região íntima.

“A busca incessante pela eterna beleza tem preços a serem pagos pelos pacientes. Muitos não ficam contentes com os resultados e querem cada vez mais”, conta Dr. Luiz Haroldo Pereira, que atenta também o cuidado necessário na hora de escolher um profissional para a cirurgia: “Toda cirurgia tem uma possibilidade pequena de insucesso, mas o problema é que tem muitos falsos cirurgiões plásticos despreparados e sem título de especialista realizando estas cirurgias”.

Influenciadores e influenciados

Atualmente, a indústria da beleza e da cirurgia plástica fatura bilhões com relatos de influenciadores que tiveram, supostamente, sua vida mudada através de cirurgias estéticas. O que muitos não sabem, é que por diversas vezes eles são pagos para realizar o depoimento. Incentivando assim, as pessoas buscarem a todo custo e sem restrições, a sua auto aceitação através de mudanças cirúrgicas no corpo.