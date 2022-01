BBB? Porta dos Fundos: vazam os nomes dos novos integrantes da trupe

Em um mês onde os burburinhos sobre os participantes do BBB “correm soltos”, o Porta dos Fundos jogou as cartas na mesa e resolveu anunciar suas três novas contratações, descartando qualquer teoria da conspiração com os envolvidos: Macla Tenório, vencedora do “Futuro Ex-Porta” – primeiro reality show do grupo, Ed Gama, frequentemente considerado pelo público como um dos maiores imitadores do Brasil, e Pedro Ottoni, ator, comediante e apresentador de stand-up, são os novos integrantes do grupo e ganharão bem menos que 1,5 milhão de reais.

Macla e Pedro são rostinhos já conhecidos pelos fãs do Porta. A atriz teve sua estreia em dezembro do ano passado no esquete “Muito Fã”, com participação da Pabllo Vittar. Pedro também já protagonizou esquetes do grupo, como “Informação Privada” e “Interpretação de Texto”. Já a estreia de Ed Gama no canal, aconteceu nesta segunda-feira, 10/01, com o esquete “Comprando Arma”, onde o humorista contracena com Antonio Tabet, sócio-fundador do Porta dos Fundos.

“O Porta continua sendo um palco dos melhores talentos do humor nacional. A chegada do Ed Gama, Pedro Ottoni e da Macla reforça isso e demonstra nosso movimento de expansão e de diversificação”, comenta Crocas, CEO do Porta dos Fundos.

Em 2021, Ed apresentou um dos podcasts originais do Porta dos Fundos na Deezer, “Amigos do Fim”, ao lado de Evelyn Castro. No programa de oito episódios, os apresentadores ouvem e comentam histórias sobre fins de relacionamento.

No primeiro esquete de Ed, dirigido por Bianca Frossard e roteirizado por Antonio Tabet, seu personagem procura por uma arma para o “dia a dia” e é atendido pelo personagem de Tabet. “Estou querendo um negócio que supra a minha falta de amor paterno na infância”, comenta. “Você quer o padrão, né? Aquela arma pra apontar para o vizinho que tá com som alto?”. Após algumas trocas e novas necessidades, o vendedor sugere, então, uma opção “que cumpre o papel para quem tem uma sexualidade frustrada e reprimida”.

Saiba mais sobre os novos integrantes

Ed Gama é natural de Maceió, tem 32 anos e é ator, comediante, roteirista, dublador, cantor e advogado. É frequentemente considerado pelo público como um dos maiores imitadores do Brasil (tendo um repertório com mais de 25 vozes). Em outubro de 2021, chegou a ser mencionado na CPI da Pandemia, em Brasília, pelos senadores Omar Aziz e Randolfe Rodrigues, por conta de suas imitações. O fato gerou grande repercussão, já que os parlamentares saíram completamente da pauta do dia, para elogiar o talento do humorista em reproduzir suas vozes. Em fevereiro de 2021, Ed atingiu grande popularidade durante o Big Brother Brasil, fazendo cobertura do programa em seu Instagram. Em pouco mais de três meses, ele praticamente quadriplicou seu número de seguidores na plataforma. Seus vídeos chegaram a ser mostrados na própria Rede Globo durante o programa, inclusive na grande final. Seu modo irreverente de mostrar o dia-dia dos brothers chamou a atenção e rendeu convites da própria emissora para o influenciador movimentar suas redes sociais nos programas The Masked Singer e The Voice Brasil. Neste último, Ed se tornou embaixador digital do reality, representando o time do cantor Michel Teló, que venceu a edição. Em 2014, Ed foi o vencedor do quadro “Quem Chega Lá”, do Domingão do Faustão, se tornando mais tarde roteirista e apresentador do quadro “Saco De Risadas”, dentro do programa. Foi convidado pelo próprio Faustão para substituí-lo na apresentação das Videocassetadas, enquanto o mesmo esteve no hospital, em Junho de 2021, ao lado de Tiago Leifert. O fato, novamente, gerou grande repercussão, colocando o nome de Ed em manchetes por todo o país e rendendo convites para participar de diversos programas nas semanas seguintes. Em 2015, também teve passagem pela Rede Record, onde foi roteirista e repórter do Programa da Xuxa. Como ator, gravou a série “Multitom”, ao lado de Tom Cavalcante, no Multishow e diversos quadros do canal Parafernalha e do canal Castro Brothers, no YouTube. Atualmente apresenta o podcast Só 1 Minutinho, ao lado do humorista Estevam Nabote e percorre o Brasil com seus shows de stand-up, em teatros e bares. Recentemente, o humorista assinou contrato com o Porta dos Fundos e integrará o elenco do canal, como membro oficial, em 2022.

Pedro Ottoni, 22 anos, nascido na comunidade do Mandela, foi criado pela mãe, a avó e as tias. Estudou dos 6 aos 19 anos no colégio Pedro Segundo, na unidade de São Cristóvão. Aos 16 anos entrou para o teatro, e aos 18 começou a trabalhar profissionalmente como ator. Antes de trabalhar com o que sonhava, Pedro tentou ser design gráfico e até a carreira militar, passou um período trabalhando em shoppings e em festas como animador infantil, mas percebeu que nada daquilo o satisfazia profissionalmente. Foi quando entrou para o grupo teatral “Brincando de Fazer Arte” de Cris Sanctos. Começou fazendo curso de TV e Cinema no Teatro Miguel Falabella com o Diretor Ricardo Conti em 2016, onde conheceu o ator e comediante Matheus Moutta e o ator, comediante, palhaço e produtor Rodoffo Moraes (seu agente e produtor). E junto com o ator, comediante e palhaço, Thiago Cardoso, criaram o grupo de Stand Up Comedy “Stand up Ruim, Mas a Comida é Boa”. Em paralelo, Pedro iniciou sua carreira no teatro com a peça “O Mágico de Oz”, interpretando o Espantalho. No teatro, ainda atuou nas peças “Era Uma Vez Chapeuzinho”, “Quem Tem Medo do Lobo Mau” e a peça adulta “Maldito Entre As Nossas Mulheres”. Em 2019, foi escalado para ser o protagonista do longa-metragem “Vale Night”, dirigido por Luís Pinheiros. Sua primeira aparição nas telinhas foi na série nacional “Matches”, na Warner Channel. Com direção de Calvito Leal e Eduardo Vaisman. No streaming, fez o par romântico de Maisa Silva no Filme “Pai em Dobro”, escrito por Thalita Rebouças e dirigido por Cris D’amato. A obra conquistou o Top 10 da Netflix não apenas no Brasil, mas em países como França, Chile e Espanha. No filme, o personagem de Pedro, Cadu, ajuda a adolescente Vicenza, criada em uma comunidade hippie, na procura de seu pai biológico pelo Rio de Janeiro. Outro projeto da Netflix que ele também gravou foi a série “De Volta aos 15”, uma comédia dramática brasileira, baseada no romance de 2013 de mesmo nome da escritora Bruna Vieira, que está programada para estrear em 2022. Seu personagem é o Leonardo. Pedro também gravou a primeira sitcom brasileira da plataforma (Netflix), “A Sogra Que Te Pariu”, uma comédia protagonizada por Rodrigo Sant’Anna. Nela, Pedro fará o papel de Jonas, neto da Dona Isadir (Rodrigo Sant’Anna). A série estreia em 2022 e é inspirada na realidade de muitas famílias que passaram a conviver mais intensamente na pandemia.

Maria Clara Cerqueira Tenório Nutels, mais conhecida como Macla Tenório, é alagoana, tem 25 anos e uma quase formação em jornalismo. A sub webcelebridade alagoana também é quase atriz, compartilhando seu sonho através do seu canal no YouTube (que a deixou quase famosa) com seu amigo Eugênio, mais recentemente, em publicidades, eventos e atacando de digital influencer. É fã de novela, cultura pop, RBD e reality show. Taurina fiel, Macla pode ser encontrada em qualquer lugar que tenha comida e um cafézinho, sempre com uma história pra contar (ou fofoca). Em 2020, Macla foi a grande vencedora do reality show “Futuro Ex-Porta”, integrando o time do Porta dos Fundos com todo o seu carisma e espontaneidade.

Sobre o Porta dos Fundos

O Porta dos Fundos é um hub de entretenimento para multicanais fundado em 2012 por Antonio Tabet, Fábio Porchat, Gregorio Duvivier, João Vicente de Castro e Ian SBF. O que começou despretensiosamente, com um grupo de amigos em busca de liberdade criativa, hoje é uma produtora consolidada, irreverente por princípios, que desenvolve conteúdos e formatos pensados nos novos hábitos da audiência. A originalidade nos projetos rendeu-lhe o prêmio do Emmy Internacional de Comédia em 2019, pelo Especial de Natal feito para a Netflix.

Atualmente, o Porta dos Fundos trabalha com quatro frentes: a marca e toda a sua rede de distribuição, que conta com 35 milhões de fãs e mais de 8 bilhões de visualizações em diversas redes; o Porta dos Outros, unidade que entrega a expertise criativa como solução de narrativas para marcas, ajudando-as a se transformarem em publishers; o Porta Studio, braço de produção de formatos longos para TV e streaming; e o Backdoor, sua divisão internacional.