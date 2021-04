BBB mudou radicalmente com rinoplastia

O Big Brother Brasil é um dos assuntos mais comentados ultimamente no país. O programa exibido diariamente pela Rede Globo vem chamando atenção por colocar em pauta assuntos importantes como, por exemplo, a cultura do cancelamento, o machismo e a busca pela beleza.

Alguns participantes, famosos ou anônimos, antes de entrarem no reality show passaram por transformações e repaginaram o visual com tratamentos estéticos ou cirurgias plásticas.

Uma das que mais chamou a atenção foi Carla Diaz, a sétima eliminada do BBB 21. A atriz fez rinoplastia em 2018, a mudança de Carla gerou repercussão e voltou a ser comentada agora por conta da participação no reality.

A atriz assumiu que, antes da operação, sempre editava suas fotos por causa do nariz. “Agora não altero mais porque me sinto feliz do jeito que estou”, revelou Carla Diaz nas redes sociais.

Confira algumas fotos:

(Reprodução Instagram)

(Reprodução Instagram)

Além da estética, muitos pacientes recorrem à rinoplastia também para corrige problemas respiratórios, por exemplo. “Além de trazer ganhos de autoestima e bem-estar, a rinoplastia pode deixar a pessoa mais bela e aliviar problemas respiratórios, tudo no mesmo procedimento. Alterações nasais, como a obstrução, podem causar roncos e ainda estarem associadas a doenças como rinite e sinusite”, alerta o Dr. Guilherme Scheibel, otorrinolaringologista que exclusivamente com rinoplastia.

Essa categoria de cirurgia também é bem-vinda em casos específicos de acidentes e traumas. Fraturas no nariz são responsáveis por muitas procuras da rinoplastia. Episódios de acidentes, quedas, práticas de esportes… muitas situações podem levar a lesões na região nasal. Para essas situações, o doutor orienta os pacientes a procurar ajuda médica assim que possível. “Nesses casos, a recomendação é consultar um cirurgião logo após a lesão. Essa consulta é fundamental para saber se houve alguma fratura e se existe um prazo específico para corrigi-la”, indica Dr. Guilherme.

O Dr. Guilherme Scheibel relata que no Instituto Scheibel, local onde ele realiza os procedimentos, houve um aumento de 40% na procura. O Instituto Scheibel está localizado em Maringá, no Paraná, mas que atende pacientes de todas as partes do Brasil e também pacientes internacionais, como da América do Norte e Europa, por exemplo.

“A rinoplastia é uma das cirurgias plásticas mais realizadas no Brasil, mas nos últimos meses percebemos um crescimento expressivo de pessoas interessadas em realizar o procedimento”, comenta o Dr. Scheibel.

Além da demanda nos consultórios, a procura por informações nas redes sociais do médico também cresceu. “Tivemos um aumento de pedidos e informações sobre a cirurgia e tempo de recuperação”, relata Dr. Guilherme.

– Brasil é o país que mais realiza plásticas

Em 2020, o país que mais realizou cirurgias plásticas foi o Brasil, desbancando os Estados Unidos e diversos países da Europa, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS). A rinoplastia está entre as dez categorias de cirurgia plástica mais realizadas no Brasil de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

O formato, as proporções e a estrutura do nariz têm papel importante na harmonia do rosto, na auto estima do paciente e também na saúde nasal. É em busca desta simetria e de melhor qualidade de vida, que homens e mulheres recorrem à rinoplastia e ao trabalho primoroso do Dr. Guilherme Scheibel.

Para evitar riscos desnecessários, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica alerta que o procedimento deve ser feito por um médico habilitado.

(Dr.Guilherme_ Crédito: Rafael Felssne)

Sobre Guilherme Scheibel

Dr. Guilherme vem conquistando o Brasil e também pacientes internacionais, como da América do Norte e Europa, por exemplo. Ele tem mais de meio milhões de seguidores apenas no Instagram – instagram.com/rinoplastiascheibel – e também é destaque no Facebook, no TikTok e no Telegram. Ele é palestrante internacional em rinoplastia, graduado em Medicina pela Faculdade Evangélica do Paraná, possui Residência Médica em Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial pela Santa Casa de Curitiba (PUC-PR) e Título de Especialista em Otorrinolaringologia pela Associação Médica Brasileira e pela Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica da Face. Além disso, é fundador do Virtual Fellow, programa internacional de ensino em rinoplastia para otorrinos e cirurgiões plásticos de todo mundo. Esse é o primeiro Fellow à distância que possibilita que os profissionais de medicina assistam técnicas avançadas de rinoplastia.