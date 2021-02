Apesar de muito criticados pelo público que acompanha o BBB 21, os famosos ficaram de fora do 1o paredão da edição.

Kerline, Rodolffo e Sarah estão no paredão.O líder Nego Di votou em Kerline. Rodolffo foi o indicado pelo G6, grupo que entrou imune no programa. E Sarah foi a indicada por João pelo Big Fone no sábado. Pela votação da casa, Arcrebiano recebeu oito votos, mas em uma prova de sorte no Bate e Volta ele se livrou da berlinda.