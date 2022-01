BBB 22 e o Truque do cocô

No BBB 22, a participante Brunna Gonçalves, do camarote, ensinou uma técnica para seus companheiros da casa de “fazer cocô sem feder” no primeiro dia de confinamento.

Existem outras soluções que podem ajudar nesse sentido, como o uso de produtos que ajudam na camuflagem ou eliminação do odor, assim como de bactérias do vaso sanitário. Através das fezes também é possível detectar alguns problemas de saúde.

Atendo a FreeCô, primeiro bloqueador de odores sanitários, podemos abordar o assunto com um especialista da marca, do ponto de vista de saúde, como isso influencia mentalmente e muitas pessoas se sentem desconfortáveis, eliminação de bactérias do vaso sanitário, bem-estar. O que acha?

Separei mais informações do porta-voz e da marca para conhecê-la um pouco melhor.

*Porta-vozes: Rafael Nasser, sócio fundador, Renato Radomysler, sócio-fundador*

Rafael Nasser e Renato Radomysler: Os empresários formados em administração de empresas pela FGV, começaram a carreira profissional como analistas financeiros. Paralelamente ao trabalho, eles resolveram empreender e abriram, em 2010, o Studio D’ Essence, empresa de marketing olfativo. A dupla jornada durou três anos, até os dois saírem do banco e passarem a cuidar exclusivamente da empresa. Em abril de 2015, resolveram ampliar o ramo de atuação e criaram a FreeCô, que produz bloqueador de odores ruins nos banheiros, e se mostrou um negócio mais rentável.

*Empresa: FreeBrands*

Empresa criada em 2020 para administrar as marcas FreeCô, o primeiro bloqueador de odores sanitários do país criado em 2015; Free Wipes, os lenços umedecidos antissépticos que eliminam 99% das bactérias; e Free Bite, produto que alivia a coceira e o desconforto causado por picadas de insetos

Faturamento FreeCô 2019: 22MM.

Faturamento FreeCô 2020: 35MM.

Faturamento Jan-Ago 2021: 30MM.

Volume de vendas em 2020:

Mais de 2 milhões de pacotes de FreeWipes vendidos. Equivalente a mais de 40 milhões de mãos higienizadas e hidratadas!

Mais de 2.5 milhões de unidades de FreeCô vendidas em 2020 (30% de crescimento sobre 2019). Equivalente a mais de 250 milhões de n2 bloqueados!

Pontos de venda: Mais de 15 mil pontos de vendas em todo Brasil, com produtos presentes em todos os estados do país.

Mercado: Healthcare

Parceiros/Clientes:

– Alimentar: Pão de Açúcar, Minuto, Extra, Carrefour, Assai, etc.

– Farma: RD, DPSP, Pacheco, Ultrafarma, Pague Menos, Panvel.

Número de funcionários: 40.

Diferenciais de mercado:

– FreeCô, primeiro bloqueador de odores no mercado brasileiro.

– Freewipes, lenços antissépticos mais eficientes que álcool em gel na higienização das mãos e superfícies pois elimina 99% dos vírus e bactérias, além de não ressecar a pele.

A marca FreeCô surgiu em 2015 como um produto inovador no setor de higiene pessoal com o objetivo de contribuir para o bem-estar das pessoas. Nos últimos anos, a empresa expandiu a atuação, desenvolvendo novas fragrâncias e novos formatos, além de investir em novos itens, como o FreeCô Pro, ideal para espaços corporativos, e o FreeWipes, lenço umedecido antisséptico que substitui o álcool em gel na higienização de mãos e superfícies. Para saber mais, acesse: http://www.freeco.com.br/

O grupo Higya é a holding no segmento de produto de higiene pessoal. E debaixo desse guarda-chuva temos três marcas que dão origem aos produtos: FreeCô, FreeWipes e um terceiro que ainda será lançado no meio de 2020 (Kissu – Spray Bucal). Entre outros lançamentos futuros.