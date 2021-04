BBB 21: No paredão, Caio tem 85% de chances de ser eliminado

O Big Brother Brasil BBB já está em suas últimas semanas! Na disputa pelo grande prêmio de R$1,5 milhão, os brothers estão vivendo momentos divertidos e conturbados no confinamento. Agora, os brothers estão enfrentando os últimos paredões da edição, disputando a preferência do público por uma vaga na grande final.

Nesta semana, o paredão é formado por Caio, Fiuk e Gilberto, com um dos participantes deixando o programa nesta terça-feira, 20. A Betfair.net, especialista em cálculo de probabilidades, analisou os indicados e apontou as chances de eliminação.

Caio aparece com 85% de chances de ser eliminado, segundo a Betfair.net, podendo ser resultado de sua amizade com Viih Tube e as desavenças com outros participantes.

Já Fiuk aparece com 10% de chances, seguido por Gilberto, que aparece com 5% de chances de ser eliminado, segundo a Betfair.net.

Chances de ser eliminado no paredão de terça-feira, 20 de abril, segundo Betfair.net:

Caio – 85% Fiuk – 10% Gilberto – 5%

JULIETTE É FAVORITA AO PRÊMIO DE R$1,5 MILHÃO

Maior alvo dos participantes, Juliette virou a queridinha do público e tem as maiores chances de vitória, 75%, ocupando o primeiro lugar no ranking elaborado pela Betfair.net. Na sequência está Gilberto, o Gil do Vigor, com 8% de chances.

Camilla de Lucas aparece na sequência com 6% de chances de vitória. Continuando o ranking está Viih Tube, com 4% de chances na análise da Betfair.net.

Já com as menores chances de vitória estão Pocah e Caio, ambos com 0,5% de chances de vitória.

Confira o ranking com as chances de vitória dos participantes do BBB 21, elaborado pela Betfair.net: