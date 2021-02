BBB 21: Karol Conká na final? Veja as chances

Com polêmicas, brigas e beijos, o Big Brother Brasil está movimentando o país. Ainda em seu primeiro mês, o reality show já rendeu momentos que viralizaram nas redes sociais, com o público já escolhendo quem são seus vilões nessa edição.

Seguindo o sucesso da edição de 2020, o BBB 21 reuniu famosos e anônimos na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. A Betfair.net, especialista em cálculo de probabilidades, analisou o início da disputa do Big Brother Brasil e apontou quem tem as maiores chances de chegar até a final e levar o prêmio.

No primeiro lugar está Gilberto, com 25% de chances de levar o prêmio milionário. Destaque da edição, Gil do Vigor já movimenta um fã clube enorme e protagonizou um beijão com Lucas Penteado, o primeiro beijo entre homens no reality.

No segundo lugar do ranking elaborado pela Betfair.net está Juliette, com 20% de probabilidade de vitória. Ignorada por outros participantes durante as primeiras semanas, a paraibana foi adotada pelo público e conquistou seus fãs.

Em terceiro lugar está a espiã do BBB: Sarah, com 14% de chances no ranking da Betfair.net. Formando uma aliança com Gil, a sister é especialista em analisar o jogo e apontar a melhor direção para permanecer na competição.

Karol Conká na grande final?

Considerada a maior vilã do Big Brother Brasil 21, Karol Conká já entrou na competição conhecida do grande público. Cantora, a sister já movimentava seus fãs por sua postura de mulher empoderada e hits como Tombei e É O Poder. Agora, por conta de seu comportamento na competição, Karol já tem torcida por sua eliminação.

Na análise da Betfair.net, Karol Conká tem 9% de chances de chegar até a grande final. Já para levar o prêmio, suas chances são de 4%.

Confira os cinco participantes com as maiores chances de vitória no Big Brother Brasil 21, elaborado pela Betfair.net: