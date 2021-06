BB anuncia leilão de imóveis. Tem um em Santa Bárbara.

O Banco do Brasil (BB), em parceria com o escritório Lance no Leilão, realiza dois leilões de imóveis urbanos e rurais na quarta-feira, 30, às 11h e às 14h. Ambos serão realizados exclusivamente on-line na plataforma Lance no Leilão. Os descontos chegam a até 70% dos lances iniciais, com valores mínimos entre R$ 16,4 mil e R$ 27,5 milhões.

Entre as oportunidades de investimento estão casa, prédios, salas comerciais, dependências desativadas, fazendas e terrenos, localizados em 18 municípios dos estados de Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas mediante cadastro no portal Lance no Leilão com até 48 horas de antecedência. Os arremates podem ser feitos à vista ou por financiamento, com exceção dos imóveis do segundo leilão, que são ofertados apenas à vista.

A visita presencial em alguns imóveis é possível, com agendamento. O edital completo dos lotes está disponível no portal Lance no Leilão.

Fluxo para o interior – a leiloeira oficial da Lance no Leilão, Carla Umino, aponta para arremates no interior. “Com o crescimento de moradores em cidades menores, sobretudo com a pandemia, com trabalho home office e híbrido aumentou o fluxo do comércio local desses municípios. Dependências desativadas do Banco se mostram imóveis com positivo custo-benefício por estarem localizadas em ruas estratégicas, principalmente em praças centrais”, explica.

Diversificação de ativos – de acordo com Edson Chini, gerente executivo do Banco do Brasil, os eventos poderão atrair investidores que desejam diversificar seus ativos, tanto para o segmento residencial e comercial, como para o rural. “Com a Selic em patamares baixos, cresceu o número de pessoas que perceberam nos leilões de imóveis uma oportunidade de investimento seguro e rentável”, destaca.

Destaques

Entre os imóveis do evento das 11 horas, o investidor verá oportunidade na cidade de Itajaí (SC) de duas lojas, e suas respectivas sobrelojas, que ficam próximas ao porto da cidade e ao ferry boat, que interliga Itajaí a Navegantes. Com arremate a partir de R$ 1,5 milhão, o imóvel está com 70% de desconto.

No mesmo leilão, será anunciado um loteamento com capacidade para até sete casas, localizado no Mansões Park Way, em região de condomínios fechados horizontais de Brasília (DF). O terreno, com área total de 17.641,25m² e uma casa já construída, está ao lado de uma reserva ecológica e perto do aeroporto da capital federal. O lance mínimo é R$ 4,3 milhões.

Já às 14 horas será possível fazer lances para um conjunto comercial/industrial situado no Rio de Janeiro. O lote é composto por um prédio principal e galpões interligados, com lance mínimo de R$ 1,2 milhão. Outro destaque é a Fazenda Morrinho, em Goiás. Com 3.324,3689ha e lances a partir de R$ 27,5 milhões.

Oportunidades:

LEILÃO 11 HORAS

Lote 01: BRASÍLIA (DF) – casa residencial com área construída de 1.303,15m², em terreno com área total de 17.641,25m², situada à rua SMPW/Sul – Lote 01 Cj. 06, Qd. 13 – Mansões Park Way. Lance mínimo: R$ 4.397.000,00. Terreno com potencial para loteamento de sete casas.

Lote 02: PALMITAL (PR) – duas salas comerciais, em terreno com área de 202,00m². Rua José Basílio de Oliveira, 20, Centro. Lance mínimo: R$ 137.000,00.

Lote 03 – ITAJAÍ (SC) – Loja nº 2 e 3 e sobrelojas do edifício “Genésio Miranda Lins”, com 385,55 m² e 906,31 m² de área construída, respectivamente. Localizado na rua Dr. José Bonifácio Malburg, 51, Centro. Próximo ao porto e ao ferry boat. Lance mínimo: R$ 581.000,00.

Lote 04 – BOTUCATU (SP) – dependência desativada: prédio e seu respectivo terreno, com área de 921,60m², situado: rua Amando de Barros 816, Centro. Lance mínimo: R$720.000,00.

Lote 05 – CARDOSO (SP) – dependência desativada: prédio e seu respectivo terreno, situado: Avenida Central 1.337, Centro. Lance mínimo: R$ 348.000,00.

Lote 06 – FERNANDÓPOLIS (SP) – dependência desativada: prédio com área de terreno de 726m², situado: Avenida Amadeu Bizelli 1.056. Lance mínimo: R$ 2.630.000,00.

Lote 07 – ITAPECERICA DA SERRA (SP) – dependência desativada: prédio com área construída de 1.240,25m² e total de 207,00m², situado: Avenida Eduardo Roberto Daher 97, Centro. Lance Mínimo: R$ 2.600.000,00.

Lote 08 – JABOTICABAL (SP) – dependência desativada: prédio e seu respectivo terreno, situado: Praça 9 de Julho n°s 113/119/125/135, Centro. Lance mínimo: R$ 1.990.000,00.

Lote 09 – JAÚ (SP) – dependência desativada: prédio com área construída de 576,15m² e seu respectivo terreno, situado: Rua Visconde de Rio Branco, 456. Lance mínimo: R$ 1.277.000,00.

Lote 10 – LARANJAL PAULISTA (SP) – dependência desativada: prédio com área de terreno de 250,00m², situado: Praça Armando Salles de Oliveira 143, Centro. Lance mínimo: R$ 1.381.000,00.

Lote 11 – LORENA (SP) – dependência desativada: prédio com área construída de 620,80m² e total de 523,05m², situado: Rua Barão de Castro Lima 23/35. Lance mínimo: R$ 2.490.000,00.

Lote 12 – SANTA BÁRBARA D’OESTE (SP) – dependência desativada: prédio com área de terreno de 1.045,37m², situado: Rua XV de Novembro 859. Lance mínimo: R$ 4.175.000,00.

Lote 13 – SANTOS (SP) – um prédio e seu respectivo terreno, situado: Rua Dom Pedro II 49. Lance mínimo: R$ 7.715.000,00. Prédio com dependência desativada, sendo térreo e quatro andares.

LEILÃO 14 HORAS

Lote 01: MINEIROS (GO) – Uma parte de terras – Fazenda Morrinhos, com a área de 3.324,3689ha. Lance mínimo: R$ 576.000,00.

Lote 02: MONTE CASTELO (SC) – Terreno rural, constituído pela Gleba 2, com área de 282,2679 ha, situado em Rio da Serra. Lance mínimo: R$ 542.000,00.

Lote 03: SÃO CARLOS (SC) – Parte ideal de Parte dos Lotes Rurais nº 151 e 152 com 2,6092ha, em área maior de 6,02ha. Lance mínimo: R$ 16.400,00.

Lote 04: CORONEL MACEDO (SP) – Parte ideal de 2,1961% de uma área de terras, com aproximadamente 5,9997452 ha, de uma área total de 273,20ha, situada na Fazenda Lageado. Lance mínimo: R$ 90.000,00.

Lote 05: RIO DE JANEIRO (RJ) – conjunto comercial/industrial, composto por prédio principal e galpões interligados, com área de terreno de 4.416m2. Localizado na Rua Visconde de Niterói, 354 lojas A e B e aptos 301 a 312 na freguesia do Engenho Novo. Lance mínimo: R$ 1.217.000,00.

Serviço: