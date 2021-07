Acontece neste sábado o Toca Bazar, que tem como principal foco ajudar os trabalhadores informais a se manterem financeiramente durante esse momento de pandemia.

“Está já é a terceira edição do Toca Bazar e está sendo bem bacana a experiência. O bazar julino acontece este sábado com decoração e tudo mais”, disse Jonas Fishman, da Toca do Tubarão.

TOCA BAZAR na Rua Carioba, 837 Cordenonsi.

Este sábado a partir das 13h