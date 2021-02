Bayern favorito com 92%; Palmeiras tem 77% de levar o bronze

O Palmeiras conquistou A Glória Eterna e venceu a CONMEBOL Libertadores 2020, marcando 1×0 contra o Santos na final que aconteceu em 30 de janeiro no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Com isso, o Verdão deu um passo em direção ao tão sonhado título do Mundial de Clubes da FIFA.

No entanto, em sua primeira disputa na competição, o Palmeiras foi eliminado do Mundial após perder para o Tigres, do México, por 1×0.

O Palmeiras, que tinha chances de conquistar o torneio, deixou o caminho mais fácil para o Bayern de Munique, que aparece, segundo a Betfair.net, com as maiores chances de vencer o Mundial. O clube alemão fez sua primeira partida contra o Al Ahly, do Egito, vencendo por 2×0.

A Betfair.net, especialista em cálculo de probabilidades, analisou as chances de vitória dos finalistas e também dos clubes que disputam o terceiro lugar.

Campeão da UEFA Champions League 2020 e contando no ataque com o melhor jogador do ano segundo votação da FIFA, o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique aparece com maiores chances de vencer o Mundial de Clubes, com 92% na análise da Betfair.net.

O Tigres, campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF, registra 7% de chances de vitória no Mundial de Clubes.

Na disputa pelo terceiro lugar está o Palmeiras, campeão da CONMEBOL Libertadores, que aparece na sequência com 77% de probabilidade. O Al Ahly, campeão da Liga dos Campeões da CAF, aparece com 22% de chances de vitória.

Confira o ranking completo das chances dos times vencerem a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, elaborado pela Betfair.net:

Bayern de Munique – 92% Tigres – 7%

Terceiro lugar:

Palmeiras – 77%

Al Ahly – 22%

