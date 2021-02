Bayern bate Tigres e leva Mundial de Clubes pela 4a vez

O Bayern de Munique venceu o Tigres, do México, por 1 a 0 e se sagrou campeão do Mundial de Clubes 2020, realizado no Catar. O gol da vitória bávara foi anotada pelo lateral Pavard. Apesar de passar em branco na decisão, o atacante Robert Lewadowski foi eleito o melhor jogador da competição. O Palmeiras terminou o mundial em 4o, sem marcar nenhum gol no tempo normal.

Apesar do triunfo, os alemães não demonstraram tanta diferença técnica por comprovarem o desgaste físico. Vale lembrar que o atacante Thomas Mueller não atuou porque foi diagnosticado com covid-19 e entrou em isolamento.

Apesar do único gol no jogo, foi o Bayern que teve mais chances de perigo. O goleiro Manuel Neuer foi quase um espectador da partida.

Os bávaros chegaram a marcar no primeiro tempo com um chutaço de Kimmich de fora da área, mas o VAR anulou o gol por impedimento de Robert Lewandowski na jogada. Ainda na etapa inicial, Sané bateu e tirou tinta da trave.

No segundo tempo, o domínio foi quase total. Gnabry assustou com uma pancada colocada, mas a bola passou por cima da meta. Depois disso, o VAR ajudou o Bayern. Lewandowski dividiu a bola com goleiro Guzman e Pavard aproveitou o rebote para bater firme e balançar as redes. O bandeirinha marcou impedimento, mas o árbitro de vídeo garantiu a validação do lance.

Apesar da desvantagem, o Tigres só teve uma boa chance de empatar. Aos 38 minutos, Gignac, decisivo na vitória sobre o Palmeiras na semifinal, errou o voleio e deu adeus às chances dos mexicanos surpreenderem. Por fim, o goleiro Guzman evitou o segundo gol do Bayern após chute de Choup-Mouting.