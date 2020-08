Batoré puxa CEI contra governo Andia

O vereador Edvaldo Batoré/Patriota puxou um grupo para tentar emplacar uma CEI/Comissão Especial de Inquérito para investigar denúncias contra o coração do governo Denis Andia/PV. A manobra é arriscada e deve ser contestada antes mesmo de ir a votação.

Leia Mais- Batoré vai coordenar campanha de Dr José

DENÚNCIA ANÔNIMA– O requerimento é apresentado pelo personagem fake/anônimo de nome ‘Francisco Castelo’ e Batoré afirma que o uso do nome falso é para preservar a fonte da denúncia. O requerimento também é assinado pelos vereadores Isac Sorrillo/Republicanos, Dr José/PSD, Dr Edmilson/Podemos, Germina Dottori/Podemos, Cláudio Peressim/Patriota , Carlão Motorista/Republicanos, Jesus Vendedor e Alex Backer/Republicanos.

DISPUTA ELEITORAL- O time do prefeito vai tentar fazer uso da lei nº 13.834, que pune quem apresenta denúncia com viés eleitoral. Diz a lei- Dar causa à instauração de investigação atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com finalidade eleitoral.

ANÁLISE– O pedido de CEI praticamente mata as chances de o Podemos estar no time do PV para as eleições deste ano. E reuniu 9 vereadores, ainda faltando um para ter maioria. O problema é timing. A denúncia no meio do processo eleitoral vai parecer oportunismo, e tende a tomar tempo dos vereadores candidatos no calor da eleição, abrindo espaço para novatos ocuparem espaço. Vai pesar também o teor das denúncias, que começam sem ter alguém ‘de peito aberto’ atacando o coração do governo.