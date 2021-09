Batida Verstappen Hamilton marca GP da Itália

Os líderes e favoritaços ao título do Mundial de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes) protagonizaram uma das cenas mais fortes da temporada na manhã deste domingo- eles bateram, com o carro de Verstappen ‘montando’ na traseira do de Hamilton. Os dois saíram da prova- GP da Itália- e o holandês ainda lidera o mundial.

O GP terminou com o australiano Ricciardo em 1°, Norris em 2°- dupla da McLaren. Valteri Bottas terminou em 3°. Ele tinha largado em último e fez uma corrida de recuperação.

– Primeira vitória da McLaren em 9 anos – a última havia sido com Button, em Interlagos-2012. – Primeira dobradinha da McLaren em 11 anos – a última havia sido com Hamilton e Button, em Montreal-2010.