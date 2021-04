Batida grave em carro parado deixa homem ferido na av Brasil

Um acidente/batida grave de um carro em outro que estava parado deixou um homem gravemente ferido no começo da madrugada deste domingo na avenida Brasil em Americana. O acidente de trânsito foi registrado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 0:20h na altura do numeral 1.500 da avenida. No salvamento foram usadas duas viaturas e seis homens dos bombeiros.

Na sexta-feira, um casal de idosos morreu em acidente na mesma avenida.

O breve relatório dos bombeiros indica que eles receberam a solicitação via sistema 193 informando acidente grave na Brasil. Segundo populares que estavam no local, o carro estava em alta velocidade e acabou perdendo controle vindo a se chocar no outro que estacionado. Ao chegar no local a viatura se deparou com vítima masculino aproximadamente 22 anos retida dentro do veículo, constatada parada cardiorrespiratória. Realizado os procedimentos e feito o transporte imediato ao Hospital Municipal.