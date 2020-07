Dois acidentes, fuga e capotamento em Americana nesta terça

Foto Cairo Vasconcelos Filho

Uma colisão no bairro Santa Catarina, em Americana, resultou no capotamento de um veículo no cruzamento das ruas Duque de Caxias e Riachuelo. Um veículo – segundo testemunhas um Siena preto – colidiu com um Renault Duster que acabou capotando. O motorista do Siena fugiu sem prestar socorro. Ninguém se feriu gravemente e as vítimas optaram por não seguir para o hospital.

O mesmo veículo que causou o acidente com o Duster e fugiu do local causou outro acidente nas proximidades do bairro Nova Americana, mas novamente fugiu e não foi encontrado.

Com informações Policial Padrão