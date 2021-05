Batida ‘feia’ mas sem feridos em Americana

Uma batida ‘feia’ que praticamente não deixou feridos foi registrada no começo da noite deste sábado em Americana. O acidente de trânsito foi por volta das 18h quando já estava escuro. Um carro avançou o sinal no cruzamento das ruas João Santarosa e José Grassi, no bairro São Luiz. Trabalharam no atendimento duas viaturas e seis homens dos bombeiros.

Os bombeiros receberam a chamada pelo sistema 193 informando acidente grave no cruzamento das vias. Segundo populares ouvidos no local, um dos carros estava em alta velocidade, avançou o sinal de parada obrigatória acabou colidindo com outro carro. Ao chegar no local, a viatura se deparou com vítima com leves escoriações (um homem)- condutor do Chevrolet Monza, dentro do veículo. Foi realizado o salvamento com resgate e feito o transporte imediato ao Hospital Municipal. A condutora do GM Ônix foi atendida e estava sem ferimentos.