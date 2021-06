Batida feia assusta na Av São Paulo

Imagem ilustrativa

Uma batida ‘feia’ assustou os passantes na avenida São Paulo no começo da noite desta terça-feira. O caso foi atendido por agentes do Corpo de Bombeiros de Santa Barbara d’Oeste. O registro foi feito por volta das 18h15 na esquina da av. São Paulo com a rua Leonel Forti, no bairro Frezzarin 1.

Recebemos solicitação via sistema 193 informando acidente de trânsito envolvendo três veículos, carro, moto e bicicleta.

Foi atendido apenas uma vítima leve, masculino, condutor da bicicleta, consciente e orientado apenas com escoriações. Transportado até a Unimed de Santa Barbara pela UR-16303