Batida de caminhões na madrugada deixa homem preso nas ferragens

Um acidente envolvendo dois caminhões travou a rodovia Anhanguera na madrugada desta quarta-feira em Sumaré. A batida, registrada por volta das 4h, deixou um dos motoristas preso nas ferragens.

O registro do acidente foi na altura do Km 108 sentido interior. Foram nove viaturas no resgate (2 Bombeiros, 4 CCR Autobam e 3 da Polícia Rodoviária).

Os bombeiros de Americana receberam solicitação via sistema 193 informando acidente de trânsito envolvendo dois caminhões. Ao chegar no local foi encontrada uma vítima presa nas ferragens, com politraumatismo.

Iniciados procedimentos de salvamento para retirada da vítima do veículo. Corpo de bombeiros de americana juntamente com a CCR Autoban efetuou a retirada da vítima com eficiência e profissionalismo. Vítima com possível fratura de fêmur, contusão de tórax, consciente, foi conduzida ao Hospital de Sumaré pela Equipe da Autoban.