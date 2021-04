Batida com capotamento atinge carro parado

Uma batida que veio depois de um capotamento acabou por atingir um carro parado na av Cruzeiro do Sul em Americana no final da noite desta terça-feira. A rua fica no jardim Thelja, região do Alvorada. No domingo, um rapaz também bateu em carro parado na av Brasil em Americana e acabou morrendo.

Segundo informações colhidas pelo Corpo de Bombeiros, a Mercedes Classe A capotou e colidiu com o Sandero que estava estacionado. Segundo testemunhas o motorista da ‘Merça’ fugiu (foi embora) antes da chegada do Corpo de Bombeiros e local deixado aos cuidados do Policiamento.