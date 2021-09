Batida carro x moto deixa 1 ferido em Americana

Um motociclista ficou ferido após uma batida carro e moto na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em frente ao Hospital Municipal de Americana na manhã desta quarta-feira (8). O caso aconteceu por volta das 07h25 e foi atendido pelo 192 Americana. A equipe Bravo 01 foi solicitada para atender um acidente de transito na avenida. No local foi constatado uma colisão lateral com o motociclista ao solo. A vítima foi resgatada com cortes na testa e escoriações pelo corpo. O capacete saiu no momento da queda.

A vítima da moto foi removida ao Hospital Municipal de Americana e a condutora do auto recusou o atendimento da equipe. Esteve no local e assumiu a ocorrência a equipe da Polícia Militar (PM).

Após policialpadrao. Foto/192 Samu