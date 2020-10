Batida carro x bicicleta deixa um ferido na Paschoal Ardito

Uma batida carro x bicicleta deixou um ferido na avenida Paschoal Ardito no começo da tarde deste sábado em Americana. A colisão foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e aconteceu por volta das 12:50h. J. F, 44, foi levado para o hospital para atendimento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um atropelamento. Segundo informações de testemunhas e da própria vítima, a mesma estava pregando “rabeira” (segurando na parte traseira do veículo em movimento) em um caminhão, quando se desequilibrou indo para a mão contrária da via, colidindo com o veículo que passava sentido oposto.

Vítima consciente e orientada, teve escoriações e corte na cabeça, braço esquerdo e lombar, sendo imobilizada pela equipe de resgate, onde foi socorrido ao Hospital Municipal de Americana.

Policiamento estava pelo local aguardando perícia.