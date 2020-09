Batida carro moto na esquina da Dom Pedro

Um acidente de trânsito na esquina das ruas Dom Pedro II com Marechal Deodoro em Americana deixou uma pessoa ferida na manhã desta quinta-feira. A batida foi por volta das 10:30 e atenderam a ocorrência três bombeiros e uma viatura da Guarda Municipal. O Jeep Renegade foi parar em cima da motoneta, dirigida por uma mulher.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o acidente de trânsito com vítima, a colisão ocorreu no cruzamento das ruas. A vítima, uma mulher de 28 anos (A. V. E.), sofreu escoriações e contusão no braço esquerdo e na perna esquerda, por conta da queda. Ela foi imobilizada pela guarnição de resgate e socorrida ao Hospital Municipal de Americana