Batida forte e carro capota duas vezes

Um carro capotou duas na tarde desta terça-feira em Americana depois de uma batida forte. Apesar da força da batida, não foram registrados feridos graves. O acidente aconteceu por das 15h na rua Emílio de Meneses, vila Amorim.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a colisão entre carros, um dos veículos veio a capotar duas vezes, parando com as quatros rodas ao solo.

Na chegada da equipe do corpo de bombeiros, o veículo já estava estável e a vítima, condutor do veículo, um homem, permanecia dentro do carro. Ele usava cinto de segurança, estava um pouco confuso, tinha escoriações na clavícula e ombro, sinais vitais estáveis, foi socorrido ao Hospital Municipal de Americana.