Bateu na namorada depois da festa e tinha cocaína no bolso. Resultado? Cana

Um rapaz que bateu na namorada e tinha cocaína em sua posse acabou preso na manhã do último sábado em ação da Guarda Municipal de Nova Odessa. O caso de tráfico de drogas e vias de fato (agressão) foi flagrado graças ao sistema de videomonitoramento do Município. As câmeras da GCM flagraram a agressão contra uma mulher na Avenida Ampelio Gazzetta. As agressões foram presenciadas por mais dois homens, que nada fizeram em defesa da vítima.

Viaturas da Guarda foram acionadas e, no local, constatou-se que a moça é namorada do agressor e que ambos haviam saído de uma festa. Na revista pessoal do suspeito, foram encontradas sete porções de cocaína prontas para venda e R$ 19 em seu bolso.

As partes foram conduzidas ao Plantão Policial, onde a autoridade policial determinou a elaboração do boletim de ocorrência de tráfico de drogas e outro de vias de fato. Diante dos fatos apresentados, o amigo do casal e a parte feminina foram liberados, e o agressor ficou preso, permanecendo à disposição da Justiça.