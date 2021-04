Bateu na mulher, negou e foi direto pra cadeia

Durante patrulhamento da equipe Tático de Romu, da Guarda Municipal de Americana, foi informado pelo controle que no bairro Monte Carlo, uma pessoa do sexo feminino estaria sendo agredida fisicamente pelo marido.

No local, a equipe entrou na residência e conversou com os envolvidos. O marido da vítima negou ter discutido com a companheira, porém, a mulher apresentava ferimento na boca.

A ocorrência foi encaminhada para a unidade de polícia civil e a vítima ao hospital municipal. Após autoridade policial signatária tomar conhecimento dos fatos, deliberou pela prisão do indivíduo e após procedimentos cartorários de polícia judiciária recolhido a Cadeia Pública de Sumaré.