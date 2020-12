Bateu na mulher e ameaçou explodir a casa

Um homem foi detido por violência doméstica na madrugada deste domingo em Americana. Ele ameaçou explodir a casa onde mora no jardim da Flores depois da chegada da polícia. O caso aconteceu por volta das 0h40 já do domingo (13) na rua dos dos Faisões

Durante atendimento de violência doméstica/ameaça, o autor R.P.N em posse de uma faca, ameaçava explodir a casa com botijão de gás. Equipe juntamente com demais viaturas isolaram o local e iniciaram negociação, que após muita conversa o autor foi rendido, detido e apresentado juntamente com a vítima na Central de Polícia Judiciária, onde foi elaborado o boletim de ocorrência de Desacato, Desobediência e Violência Doméstica, ao término as partes foram liberadas.