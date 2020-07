Bateu na mulher grávida de 9 meses

A polícia militar registrou caso de violência doméstica contra uma mulher grávida de 9 meses no começo da madrugada desta segunda-feira em Americana. O caso aconteceu por volta dos 0h10 minutos na rua Antonio Pântano, bairro São Vito.

A equipe fazia patrulhamento no São Vito quando visualizou o veículo VW/Polo de cor preta que constava queixa de apropriação indébita. Realizada a abordagem, durante conversas com o condutor, informou que era proprietário do veículo, e teria acabado de brigar com sua esposa.

Feito contato com a esposa do abordado, ela disse que teria dado queixa de apropriação indébita, devido seu esposo ter saído com o veículo sem sua autorização.

Informou ainda estar grávida de 9 meses e ter sofrido agressão por parte dele. Diante do acontecimento as partes foram conduzidas até a Central de Polícia Judiciária, onde foi registrado o BOPC de Violência Doméstica, ficando A. U. S. preso a disposição da Justiça.