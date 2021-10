Bateu na mulher com fios, enfrentou PM e foi direto pra delegacia

Equipe da Polícia Militar foi chamada no bairro Jardim da Balsa II, em Americana, na noite desta terça-feira, por volta das 22h, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local, a equipe constatou que a vítima, de 18 anos, tinha vergões nas costelas causados por golpes com cabo de energia, além do rosto inchado por socos. A vítima estava chorando pedindo para que fosse levada à delegacia.

O agressor – amásio da vítima – encontrava-se dentro da residência com comportamento alterado. A equipe então chamou o indiciado no portão, momento em que ele saiu da residência ofendendo a equipe e dizendo que se a equipe chegasse perto ele iria “arrebentar na porrada”.

A equipe então teve que utilizar da força moderada para a imobilização, sendo recebida com socos. A vítima foi conduzida ao Pronto Socorro e o indiciado conduzido ao CPJ, onde o delegado elaborou o BOPC de natureza violência doméstica, lesão corporal, desacato e resistência, permanecendo à disposição da justiça.